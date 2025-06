Officina Stellare, ValueTrack abbassa fair value con maggiori investimenti

Officina Stellare

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato aper azione (dai precedenti 16,70 euro) ilsul titolo, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia.Gli analisti scrivono che, negli ultimi anni, Officina Stellare è diventata una livello globale e si è assicurata una posizione dominante in diversi progetti governativi e di agenzie spaziali, con un portafoglio ordini che attualmente ammonta a 48,7 milioni di euro (+18% a/a).A partire dal 2025, Officina Stellare sta entrando in una, caratterizzata da una svolta decisiva verso un modello di business più scalabile e orientato al prodotto, grazie alla partnership strategica con Skyloom Global, azienda statunitense leader nel trasporto dati spaziale multiorbitale e nelle tecnologie di comunicazione laser.ValueTrack haprevisti per supportare la traiettoria di crescita a lungo termine del Gruppo e della suddetta svolta garantita dall'eccezionale opportunità nel settore delle comunicazioni laser. Le stime aggiornate per l'esercizio 2027 sono: 1) Valore della Produzione a 65,9 milioni di euro, in crescita a un CAGR 24-27 del 44%; 2) EBITDA a 15,2 milioni di euro, ovvero circa 3,2 volte rispetto all'esercizio 2024; 3) Indebitamento Netto a 19,9 milioni di euro, con OpFCF a 2,8 milioni di euro.