Banca Ifis, assemblea approva Bilancio 2024 e delega aumento a servizio OPAS illimity

(Teleborsa) - L’Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di, riunitasi oggi sotto la Presidenza di Ernesto Furstenberg, ha approvato ile la conseguente distribuzione di unper azione, con stacco cedola n. 31 (ex date) il 19 maggio 2025 e data di pagamento (payment date) il 21 maggio 2025.Contestualmente, l’Assemblea ha anche approvato ildi Consiglieri che saranno in carica fino alla data dell’assemblea convocata per approvare il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2027.(8 su 14 membri), il dato più elevato tra le principali società quotate nel settore finanziario. Tra questi, fanno il loronel Consiglio di Amministrazione, che rafforzeranno ulteriormente le competenze consiliari negli ambiti della brand reputation, della sostenibilità e della gestione aziendale.Ilè composto da(Presidente),(Vice Presidente),(Amministratore delegato),(tratti dalla lista di maggioranza che fa capo all'azionista La Scogliera SA, titolare del 50,640% del capitale sociale) e(tratto dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori istituzionali internazionali e nazionali, detentori dell'1,62251% del capitale sociale).per il triennio 2025-2027 nelle persone di:(Presidente),(Sindaco Effettivo),(Sindaco Effettivo),(Sindaco Supplente) ed(Sindaco Supplente)."L’Assemblea odierna chiude un triennio in cui abbiamo completato con successo il Piano Industriale D.O.E.S. superando gli obiettivi economico-finanziari con 463 milioni di euro di utile netto cumulato e 295 milioni di euro distribuiti in dividendi nel corso del periodo", ha commentato il, aggiungendo "abbiamo completato anche la trasformazione industriale del Gruppo nel segno della digitalizzazione e della sostenibilità, che ci ha consentito di essere sempre più efficaci e veloci verso il cliente. Grazie a questi risultati, oggi, pur in un contesto macroeconomico molto incerto, possiamo guardare al futuro con forte ottimismo, abbracciando le sfide che abbiamo davanti a cominciare da quelle di consolidamento e allargamento del nostro modello a nuovi ambiti di servizio per imprese e risparmiatori"."La nomina di Rosalba Benedetto come nuova Vice Presidente - - ha sottolineato il Presidente Furstenberg - rafforzerà il supporto strategico sul brand e sulla reputazione del Gruppo, a conferma del positivo percorso intrapreso in questi anni: un lavoro che ci ha permesso in poco tempo di posizionare Banca Ifis come Gruppo bancario di riferimento a livello nazionale".ha approvato l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione dellavolontaria sulla totalità delle azioni dipromossa da Banca Ifis, annunciata lo scorso 8 gennaio 2025. E' prevista l'emissione di un numero massimo di n. 8.406.781 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione; il prezzo di emissione sarà determinato dal consiglio di amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberarsi mediante conferimento in natura.Il Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis, riunitosi a margine dell’Assemblea sotto la Presidenza di Ernesto Furstenberg,e ha nominatodel Gruppo Bancario.