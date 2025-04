MPS, assemblea approva con 86,5% voti AuCap per OPS su Mediobanca

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - L'degli azionisti di(MPS) ha approvato, con il voto favorevole del 99,98% dei presenti il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 che ha chiuso con un utile pari a 1.922.898.241,70 euro e ha deliberato, con il voto favorevole del 99,99% dei presenti, la distribuzione di un dividendo unitario di 0,86 euro per ogni azione in circolazione, avente dirito al pagamento del dividendo, per un importo complessivo di 1.083.333.147,16 euro.Ildel dividendo, al lordo delle ritenute previste dalla legge, avrà luogo con data di stacco (cedola n.3) 19 maggio 2025 (ex date), data di legittimazione al pagamento 20 maggio 2025 (record date) e data di pagamento il 21 maggio 2025 (payment date).L'assemblea ha, inoltre, deliberato l'con la nomina quali consiglieri, su proposta del Consiglio di Amministrazione, degli amministratori già cooptati in data 27 dicembre 2024: Alessandro Caltagirone, non indipendente; Elena De Simone, non indipendente; Marcella Panucci, indipendente; Francesca Paramico Renzulli, indipendente; Barbara Tadolini, indipendente.L'assemblea, con il voto favorevole dell'86,40% dei presenti ha anche approvato la proposta posta al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'odierna Assemblea di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà dia pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo di massimi 13.194.910.000 euro, oltre eventuale sovraprezzo, con emissione di un numero massimo di 2.230.000.000 azioni ordinarie, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di