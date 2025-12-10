Milano 10:04
Francoforte: preme sull'acceleratore Delivery Hero

Migliori e peggiori, In breve
Protagonista Delivery Hero, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,22%.
