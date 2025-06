La Top10 dell’ESG Identity Corporate Index 2025

Erg

Sit Spa

(Teleborsa) - Definita ladell’. A guidare la graduatoria sono, che guadagna tre posizioni rispetto allo scorso anno, seguita da(prima nel 2024) e(al quinto posto la scorsa edizione), cona pari merito al quarto posto. Ai vertici delle non quotate ci sono, davanti ad. Erg si afferma come prima delle società Mid size, davanti aed, mentresi posizionano al primo posto tra le Small size, davanti aIn occasione del decennale dell’assessment, sono stati assegnati anche i riconoscimenti per le migliori performance negli anni. In questa, tra i vincitori, si riaffermano Hera, Snam e Poste Italiane.L’ESG Identity Corporate Index (ESG.ICI), progetto digiunto alla decima edizione, è l’unico modello di analisi quantitativa del grado di integrazione dei fattori Esg nelle strategie aziendali. Sempre più, grazie alla presa di consapevolezza delle società partecipanti, l’indice si profila come un indicatore delladell’azienda. Il campione di partenza coinvolge, oltre alle prime 100 società quotate, anche le società che hanno redatto la Dnf (paniere Consob) e le prime 50 società non quotate italiane.Nel 2025, ESG.ICI raggiunge il record di 98 aziende, con una partecipazione all’assessment di circa il 30% delle società coinvolte. Hanno partecipato 72 società quotate e 26 non quotate. L’indice copre oggi il 55% delle società del Ftse Mib e il 45% delle prime 100 società quotate italiane.I risultati dell’Index, le classifiche per area di indagine e le classifiche di settore sono presentati in occasione della, in programma oggi 18 giugno a Palazzo Giureconsulti.