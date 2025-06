General Mills prevede utile in calo anche nel nuovo esercizio

General Mills

(Teleborsa) -, una delle più importanti multinazionali statunitensi attive nella produzione di alimenti, ha chiuso ildell'anno fiscale terminato il 25 maggio 2025 con un fatturato netto di 4,6 miliardi di dollari, in calo del 3%; anche il fatturato netto organico è diminuito del 3%, in linea con le aspettative; l'utile operativo rettificato di 622 milioni di dollari è diminuito del 22% a cambi costanti, mentre l'utile per azione rettificato di 0,74 dollari è diminuito del 27% a cambi costanti.Nell', il fatturato netto di 19,5 miliardi di dollari è diminuito del 2% rispetto all'anno precedente; anche il fatturato netto organico è diminuito del 2%; l'utile operativo rettificato di 3,4 miliardi di dollari è diminuito del 7% a cambi costanti, mentre l'utile per azione diluito rettificato di 4,21 dollari è diminuito del 7% a cambi costanti."Gli investimenti effettuati nella seconda metà dell'anno fiscale 2025 per offrire maggiore valore ai consumatori hanno funzionato come previsto, determinando un miglioramento dei volumi e della quota di mercato nel quarto trimestre - ha dichiarato il- I nostri risultati finanziari del quarto trimestre hanno riflesso questi investimenti incrementali e si sono conclusi in linea con le nostre aspettative aggiornate""Il nostrotrainata dai volumi", ha proseguito Harmening, spiegando che "con un quadro chiaro incentrato sulla straordinarietà e sui rendimenti iniziali positivi derivanti dai nostri investimenti del quarto trimestre, sono fiducioso che i nostri piani per l'anno fiscale 2026 ci riporteranno sulla strada giusta per guidare la crescita a lungo termine, in linea con il nostro modello di ritorno per gli azionisti".General Mills ha delineato i suoi obiettivi finanziari per l'6: prevede che il fatturato netto organico oscillerà tra l'1% e l'1% in più; prevede che l'utile operativo rettificato diminuirà del 10-15% a cambi costanti rispetto alla base di 3,4 miliardi di dollari registrata nell'anno fiscale 2025; prevede che l'utile per azione rettificato diminuirà del 10-15% a cambi costanti rispetto alla base di 4,21 dollari conseguiti nell'anno fiscale 2025.