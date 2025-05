Fine Foods, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 11,7 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, confermando la".Gli analisti scrivono che, in termini di EBITDA e margine, il; questo livello di redditività è stato raggiunto sia in modo organico che attraverso azioni tradizionali. L'azienda ha confermato le sue prospettive qualitative positive per l'esercizio 2025, supportate da un solido portafoglio ordini per l'anno in corso e dagli accordi pluriennali in essere.Ricordano che Fine Foods staper capitalizzare sulla robusta domanda, supportata dalla prevista forte crescita dei suoi mercati chiave. Questa iniziativa mira inoltre a rafforzare ulteriormente la sua posizione competitiva e ad espandere la sua quota di mercato in tutte e tre le principali business unit.