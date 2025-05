Sanlorenzo conferma guidance dopo primo trimestre in crescita

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che idel primo trimestre 2025 ammontano a 213,5 milioni di euro, in crescita del 9,6% rispetto ai 194,8 milioni di euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente.L'è pari a 37 milioni di euro, in crescita dell'8,5% rispetto a 34,1 milioni di euro nel primo trimestre del 2024. Il margine sui Ricavi Netti Nuovo è pari al 17,3%, in lieve diminuzione di 20 basis point rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, per effetto dell'acquisizione di Nautor Swan, senza la quale la redditività sarebbe stata in aumento. Ildi Gruppo raggiunge 21,2 milioni di euro, in crescita del 8,0% rispetto a 19,7 milioni di euro nel primo trimestre del 2024.Laal 31 marzo 2025 è negativa per 28,1 milioni di euro, rispetto a una cassa netta di 29,1 milioni di euro al 31 dicembre 2024 e di 73,7 milioni di euro al 31 marzo 2024.Ilal 31 marzo 2025 ammonta a 1.197,8 milioni di euro (di elevata qualità e per l'89% venduto a clienti finali, con consegne programmate fino al 2028), rispetto a 1.209,8 milioni di euro al 31 marzo 2024. L'order intake del primo trimestre 2025 è pari a 178,1 milioni di euro (168,2 milioni di euro nel primo trimestre del 2024), in aumento del 5,9%."Il nostro modello di business, unico nel panorama dello yachting internazionale e costruito meticolosamente intorno ai valori unici dei brand Sanlorenzo, Bluegame e Nautor Swan, ciascuno posizionato all'apice del proprio segmento di mercato e senza sovrapposizioni, si traduce anche in questo trimestre in un livello di profittabilità eccellente e in una visibilità invidiabile sul nostro percorso negli anni futuri", ha commentato l'"Stiamo rafforzando continuamente la nostra leadership nei segmenti più remunerativi e resilienti del mercato, in particolare dai 30 ai 50 metri, che unisce la solidità di una base clienti estremamente sofisticata e facoltosa con un sistema produttivo semi-custom che garantisce qualità e minimizzazione dei rischi di commessa - ha aggiunto - Tale posizionamento mitiga fortemente l'incertezza derivante dalla politica dei dazi americani. Le Americhe, infatti, rappresentano in Q1 circa il 21% del nostro fatturato, ma solo l'8% è riferito a clienti con passaporto statunitense e meno del 5% su imbarcazioni di dimensioni inferiori ai 30 metri. Continua con grande stabilità il percorso di crescita graduale e sostenibile del Gruppo Sanlorenzo che ci consente di essere ottimisti sulle prospettive di creazione di valore per tutti i nostri stakeholder e di".