Ferragamo, Barclays taglia target price e conferma Underweight

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-13% rispetto ai precedenti 5,40 euro) ilsu, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che la società pubblicherà idel 2025 il 31 luglio, dopo la chiusura. Dopo un primo trimestre resiliente, in cui lesono diminuite dell'1% a cambi correnti, prevedono una brusca decelerazione nel secondo trimestre, con un calo del 12% a cambi correnti, dovuto a un andamento più sfavorevole e a un'inversione dell'effetto temporale nel canale wholesale. Le aspettative di decelerazione del fatturato sono da attribuire principalmente al calo del 30% nel canale wholesale nel secondo trimestre, secondo le stime, dopo una crescita del 10% nel trimestre precedente.Per quanto riguarda i margini, prevedono un calo didi 200 punti base nel primo semestre e un EBIT di 13 milioni di euro, il che implica undel 2,7%, in calo di 260 punti base su base annua. Il calo del margine è da attribuire principalmente all'opex deleverage, poiché la forte decelerazione nel canale wholesale porta la crescita complessiva del fatturato al -9% a tassi di cambio correnti."Sebbene le collezioni del nuovo designer creativo Maximilian Davis rappresentino ora la maggior parte dei prodotti nei negozi, il- si legge nella ricerca - Restiamo cauti sul successo della trasformazione del marchio e notiamo che la situazione attuale (debole entusiasmo per il marchio, contesto macroeconomico difficile) sta determinando una continua pressione sui margini. Prevediamo che l'azienda registrerà perdite nel 2025 e abbassiamo le nostre stime di utile per azione (EPS) per l'esercizio 2026 del -34%, poiché la ripresa di Ferragamo continua a essere rimandata".