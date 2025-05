Eurotech, Intesa abbassa target price e conferma Neutral

Intesa Sanpaolo

Eurotech

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (dai precedenti 1,00 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), confermando la" con un upside potenziale del 9%.Gli analisti scrivono che l', ma la debolezza del primo trimestre del 2025 sta penalizzando le previsioni per l'intero anno, che il management aveva fissato a un leggero aumento del fatturato. Intesa integra tali previsioni, che porterebbero a un fatturato di poco superiore ai 60 milioni di euro per l'esercizio 2025, a fronte di una riduzione dei costi operativi di 3,5 milioni di euro, che il management sta implementando.