Intesa Sanpaolo, buyback per oltre 72,4 milioni di euro

Intesa Sanpaolo

Colosso creditizio

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 2 giugno, ha reso noto che dal 14 al 18 luglio 2025, hacomplessivamente, pari a circa lo 0,08% del capitale sociale, ad un prezzo medio di 4,9028 euro, per untotale diAl 18 luglio 2025, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 208.573.311 azioni, pari a circa l'1,17% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 4,8713 euro, per un controvalore totale di 1.016.017.705,06 euro.A Milano, oggi, appiattita la performance del, che porta a casa un modesto -0,16%.