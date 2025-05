Scuola, Mef e Miur bocciano emendamenti Anief: rischio rottura sul CCNL

(Teleborsa) - Ancora una volta le decisioni peravviate dalla politica non arrivano a compimento legislativo per via dei vincoli imposti dall’amministrazione centrale e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: stavolta i due dicasteri si sono messi di traverso ad alcuni emendamenti al Decreto Legge 45/25 del 7 aprile scorso sui quali stava lavorando la VII Commissione di Palazzo Madama."Ministero dell’Istruzione e Funzione Pubblica – spiega– presidente nazionale Anief – hanno messo il loro: si sarebbero espressi in modo contrario, di fatto, alla mobilità intercompartimentale del personale di ruolo, alla reintroduzione del primo gradino stipendiale, dopo tre anni dall’immissione in ruolo, inopinatamente cancellato quasi tre lustri fa e all’assegnazione dei buoni pasto anche al personale scolastico che così rimarrà escluso mentre ad altri ministeriali, come alle Funzioni Centrali, viene assegnato anche quando il lavoratore è in smart working"."Il diniego ministeriale ad emendamenti così importanti – continua il presidente nazionale Anief - non fa altro cheA questo punto, considerando che si tratta di provvedimenti che avrebbero dovuto avere risvolti contrattuali, il nostro sindacato annuncia che diventa a rischio la firma da apporre all’Aran nel CCNL 2022-2024".