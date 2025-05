MPS, utile primo trimestre vola a 413 milioni (+24%)

MPS

(Teleborsa) -archivia il primo trimestre del 2025 con un413 di milioni di euro, in crescita del 24,2% rispetto allo stesso periodo del 2024 (pari a 333 mln di euro) sia rispetto al trimestre precedente (pari a 385 mln di euro).L'indice patrimoniale Cet1 ratio fully loaded post Basilea 4 raggiunge il livello record del 19,6%, portando il buffer di capitale a circa 890 punti base rispetto al requisito di coefficiente tier1.Al 31 marzo 2025 il Gruppo ha realizzatocomplessivi per 1.007 milioni di euro, in linea rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,5%), mentre aumentano dell'1,1% rispetto al trimestre precedente "grazie alla positiva dinamica registrata dalle commissioni nette, dagli altri ricavi della gestione finanziaria e dagli altri proventi e oneri di gestione".Ilal 31 marzo 2025 è risultato pari a 543 mln di euro, in calo del -7,5% rispetto allo stesso periodo del 2024 (-44,0 mln di euro), risentendo della dinamica dei tassi di interesse, che ha comportato minori interessi attivi, solo in parte compensati dal minor costo della raccolta.Leal 31 marzo 2025, pari a 398 mln di euro, evidenziano una significativa crescita rispetto a quelle consuntivate nello stesso periodo dell’anno precedente (+8,9%, pari a +32,6 mln di euro).Al 31 marzo 2025 idel Gruppo sono risultati pari a 198,2 mld di euro, evidenziando una crescita di +1,0 mld di euro rispetto al 31 dicembre 2024, sia sulla raccolta diretta (+0,6 mld di euro) sia sulla raccolta indiretta (+0,4 mld di euro).