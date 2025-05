Dl Infrastrutture, via libera dal Cdm: interventi anche per autotrasporto, Formula 1 e Circumetnea

(Teleborsa) - Ilha approvato il. Ilha sottolineato che si tratta di "un provvedimento urgente e strategico voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, per imprimere una forte accelerazione alla realizzazione di infrastrutture chiave, ottimizzare la gestione dei contratti pubblici, assicurare l'efficienza del sistema dei trasporti e valorizzare il demanio, in linea con gli obiettivi del PNRR e gli impegni europei".Tra glinorme che riguardano il Ponte sullo Stretto, Milano Cortina 2026, GP Formula 1, Contratti pubblici, Autotrasporto, Motorizzazione civile, Concessioni autostradali, Ordinamento portuale, Demanio marittimo, Trasporto aereo e ferroviario.Il decreto legge "ha introdotto misure significative a sostegno del settore dell'". "Frutto di un intenso confronto con la categoria – si legge in una nota del Mit – il provvedimento mira a garantire maggiore equità, tempi di attesa certi e investimenti per la modernizzazione del". Tra le principali novità, il Ministero ha segnalato la modifica della disciplina dei tempi di attesa per le operazioni di carico e scarico merci. Ilè ridotto da due ore a novanta minuti per ogni operazione, e, in caso di superamento, è previsto un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo, con rivalutazione automatica annuale. Viene inoltre introdotta la responsabilità solidale tra committente e caricatore nel pagamento dell'indennizzo.Sono stati stanziati poiper il 2025 eper ogni anno dal 2026 al 2032 a favore dellaper la realizzazione deiche si svolgeranno negli autodromi di(Lombardia) e(Emilia-Romagna). Con il provvedimento è stata inoltre autorizzata la spesa di 2.884.300,00 euro per l'anno 2025 e di 6.684.300,00 euro annui a decorrere dal 2026 in favore dellaper ripristinare le risorse necessarie al regolare esercizio del servizio.Il Cdm ha deliberato di impugnare alla Corte costituzionale la legge dellache ha portato da due a tre il limite deiconsecutivi per il. La delibera è arrivata dopo un confronto tra i ministri piuttosto dibattuto, e con il voto contrario di quelli della Lega. Sono intervenuti, fra gli altri, il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli e quello dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.