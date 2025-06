Cellularline diventa una Società Benefit

Cellularline

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, si è trasformata in. "Questa decisione ufficializza il suo impegno a lungo termine nel generare un impatto positivo per la società e l'ambiente e integra anche tali obiettivi all'interno del modello di business, rendendoli parte integrante del proprio statuto", ha sottolineato l'azienda in una nota.Lesono state introdotte in Italia nel 2016 per distinguere quelle aziende che, oltre al profitto, perseguono finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli stakeholder. Questo modello di governance guiderà la strategia e l’evoluzione di tutto il Gruppo Cellularline, per affrontare con maggiore solidità le sfide di oggi e future."Questo passaggio rappresenta l’evoluzione naturale di un impegno che da anni guida le nostre scelte – commenta, CEO di Cellularline –. Essere Società Benefit significa per noi guardare al futuro con ancora più responsabilità e consapevolezza, mettendo al centro il benessere delle persone, l’attenzione all’ambiente e un’innovazione responsabile pensata per migliorare la qualità della vita".