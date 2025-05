ENAV, Barclay aumenta target price e conferma Overweight

Barclays

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+2% rispetto ai precedenti 4,70 euro) il target price su, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 16%.Gli analisti ritengono che la società rimanga. La società prevede un FCF di circa 1 miliardo di euro nel periodo 2025-2029, con un FCF sottostante di circa 500/450 milioni di euro, ovvero circa 90/100 milioni di euro annui, e un balance recovery di circa 500 milioni di euro. Tuttavia, il balance recovery compenserà il FCF più debole nel 2025-2027, mentre nel 2028-2029 dovrebbe attestarsi nell'intervallo di 140/150 milioni di euro, il che implica una riduzione del FCF yield dal 13% nel 2025-2027 al 7% nel 2028-2029, rispetto alla mediana storica del 5%.ENAV ha menzionato in passato circa 100 milioni di euro di possibilisu una capacità di fuoco di 250 milioni di euro, che potrebbe aggiungere circa 35 milioni di euro di redditività EBITDA o circa 15 milioni di euro di utile netto (circa il 10% di tailwind sulla previsione di un utile netto di 165 milioni di euro per l'esercizio 2029).Barclays prevede un upside di tale cifra con una, come menzionato nell'ultimo CMD. In occasione del CMD, il management di ENAV ha anche affermato di essere al lavoro su alcune operazioni specifiche e che l'azienda continua a lavorare su tali opportunità, come menzionato durante la call del primo trimestre del 2025. Barclays prevede, mentre il management di ENAV considera anche l'aggiornamento del sistema di gestione del traffico aereo statunitense un'opportunità commerciale, poiché la vendita e la formazione in tecnologia ATC rimangono un'attività fondamentale nel settore non regolamentato, riconoscendo anche un possibile coinvolgimento iniziale in tale progetto.