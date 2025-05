IVASS, è online il sito dell'Arbitro Assicurativo

(Teleborsa) -. Lo comunica l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (), che specifica che l'Arbitro non è ancora operativo e lo diventerà con apposito provvedimento dell'IVASS che verrà pubblicato sul sito dell'Istituto e su quello dell'Arbitro.Al momento, quindi, non è possibile presentare un ricorso. Tuttavia, iniziare a navigare sul sito consentirà agli utenti di prendere confidenza con l'Arbitro, capire come funzionerà e come attivare la propria tutela, si legge in una nota. Il sito, una volta che lo strumento sarà operativo, guiderà l'utente, conIn homepage sono immediatamente visibili gli argomenti di maggior interesse per l'utente: cos'è l'AAS, presentare un ricorso, imprese e intermediari inadempienti, notizie, FAQ. La procedura dinanzi all'Arbitro Assicurativo sarà esclusivamente online e ied essere sempre informati sullo stato del loro ricorso accedendo direttamente dall'homepage all'area riservata.