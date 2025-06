IT, DGS acquisisce A.I.Gen.

(Teleborsa) -, operatore nel mercato italiano dell’Information Technology specializzato nella trasformazione digitale dei processi aziendali e nei servizi di cybersecurity, ha annunciato annuncia l’acquisizione dadi, holding a capo di un polo tecnologico di eccellenza nel settore delle intelligenze artificiali.Il Gruppo A.I.Gen. ha fatto registrare nel 2024di oltre, cresciuti del 13% rispetto all’anno precedente a perimetro costante e conta oggi oltre 250 dipendenti.L’acquisizione di A.I.Gen. rientra nel più ampio progetto industriale di sviluppo che i manager azionisti di DGS in partnership con, asset manager globale leader negli investimenti alternativi, stanno perseguendo attraverso crescita organica e acquisizioni strategiche, per posizionare DGS come realtà di rilievo assoluto nel settore italiano dell’Information Technology in grado di supportare i clienti nella progettazione e implementazione di servizi e soluzioni personalizzate per la sicurezza e la trasformazione digitale del business.DGS, infatti, con un giro di affari di oltree oltreoperativi in tutta Italia è già oggi un punto di riferimento nei servizi ad alto contenuto tecnologico per la trasformazione digitale e la sicurezza informatica, e con l’integrazione di A.I.Gen. potrà arricchire ulteriormente la propria offerta nei settori della Data Intelligence, dell’AI e del Martech."Siamo molto felici di poter annunciare questa nuova operazione, che è perfettamente in linea con la strategia imprenditoriale di crescita di DGS e con la nostra volontà di essere sempre alla frontiera dell’innovazione – commenta, co-CEO di DGS - diamo quindi un caloroso benvenuto a tutti i professionisti di A.I.Gen. che ci arricchiscono di nuove competenze che, ne siamo certi, risulteranno preziose per supportare i nostri clienti nel processo di evoluzione di strategie digitali e soluzioni tecnologiche sempre più all’avanguardia"., Managing Director a capo di ICG in Italia, aggiunge: "Questa operazione è un passo di grande importanza nel percorso di sviluppo che stiamo portando avanti insieme a DGS, che si conferma non soltanto come un leader del proprio settore di riferimento ma anche come un progetto industriale straordinariamente attrattivo, in grado di offrire solidità, competenza e visione in ambiti che hanno ancora un enorme potenziale di crescita come quelli della digital transformation e dei data analytics"."Siamo davvero orgogliosi di entrare a far parte di DGS e di mettere a disposizione le nostre tecnologie e il know-how dei nostri professionisti in ambito Data & AI e Martech, contribuendo a rafforzare l’offerta di servizi innovativi e ad alto valore aggiunto", ha commentato, CEO e Partner di A.I.Gen.