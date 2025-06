Bayview Asset Management acquisisce Guild per 1,3 miliardi di dollari

Guild Holdings Company

(Teleborsa) -, società di mutui ipotecari orientata alla crescita, ha firmato un accordo definitivo in base al quale un fondo gestito daordinarie in circolazione che non siano già in suo possesso, in una transazione interamente in contanti per un valore complessivo del capitale di circaAl completamento della transazione, Guild opererà come entità privata indipendente in stretta, società leader nel settore dei mutui ipotecari e affiliata di Bayview.In base ai termini dell'accordo, gli azionisti di Guild riceverannoordinaria Guild detenuta. Il corrispettivo dell'operazione rappresenta un premio di circa il 56% rispetto al prezzo di chiusura invariato delle azioni ordinarie di Guild del 23 maggio 2025, ultimo giorno di negoziazione prima della presentazione del modulo 13D di Bayview, che annuncia il suo potenziale interesse in un'operazione con Guild, e un premio di circa il 27% rispetto al tangible book value di Guild al 31 marzo 2025.Il board intende autorizzare unfino a 0,25 dollari per azione nel 2025 (sulla base della liquidità disponibile di Guild) e, qualora la fusione non venga perfezionata nel 2025, dividendi trimestrali in contanti fino a 0,25 dollari per azione fino al perfezionamento della fusione. Il pagamento di eventuali dividendi non comporterà una rettifica del prezzo di acquisto di 20,00 dollari per azione.