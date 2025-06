Mutui, taglio Bce in arrivo: rate variabili in calo, ma il fisso resta ancora il più conveniente

(Teleborsa) - Nonostante l'incertezza economica, appare quasi certonella riunione del 5 giugno, con una. Secondo le stime di, questo intervento potrebbe tradursi in un, passando da 618 euro a 601 euro nei prossimi mesi.Le previsioni sui futures Euribor a 3 mesi, aggiornate al 28 maggio 2025, indicanoo, con la rata che potrebbe toccare i 597 euro, per poi stabilizzarsi nel 2026, salvo leggere oscillazioni. Tuttavia, molti analisti ritengono che il taglio di giugno potrebbe essere l’ultimo della serie.Per chi sta valutando l'accensione di un mutuo,. Le simulazioni di Facile.it mostrano che sono comparse prime offerte variabili più vantaggiose rispetto ai fissi: iIl risparmio, però, è minimo e riguarda solo determinate combinazioni di durata e loan-to-value (LTV).Attualmente, l’offerta sul mercato continua a favorire il tasso fisso, anche perché le banche applicano uno spread medio di 65 punti base ai mutui variabili, contro meno di 30 punti base per quelli fissi. Tuttavia,qualora gli istituti decidano di rilanciare il variabile, riducendo gli spread applicati."Come semprequando si è alle prese con la richiesta del mutuo; ci sono diversi fattori che entrano in gioco - ad esempio, le caratteristiche del mutuatario, quelle dell’immobile e la propensione al rischio di ciascuno - e vanno valutati attentamente", spiegano gli esperti di Facile.it. "In una fase così delicata,può rivelarsi fondamentale per identificare il prodotto più adatto alle proprie esigenze".Scegliere oggi, ma esporrebbe il mutuatario al rischio di future oscillazioni della rata;per tutta la durata del finanziamento.