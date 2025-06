Mutui e taglio BCE: rata mensile più leggera rispetto a un anno fa

(Teleborsa) - Nel corso della quarta riunione di politica monetaria del 2025,a deciso di tagliare nuovamente i tassi di interesse dello 0,25%: il. Dall'inizio dell'anno l'istituto di Francoforte ha già ridotto i tassi di riferimento di un punto percentuale, nel tentativo di dare ossigeno a un’economia europea che stenta a crescere.Se nel primo trimestre del 2025 si erano intravisti timidi segnali di ripresa, ndi nuovi dazi da parte degli Stati Uniti, che stanno frenando in particolar modo il settore dei servizi nell’Eurozona. Come si legge nel comunicato stampa ufficiale diffuso oggi dalla Bce, l’inflazione dovrebbe attestarsi intorno all’obiettivo del 2% a medio termine e il Consiglio direttivo si dichiara determinato ad assicurare che il valore si mantenga stabile. Nelle attuali condizioni caratterizzate da forte incertezza l’orientamento di politicasegnala che a seguito del taglio dei tassi odierno di 25 punti bas, passando dal 2,83% rilevato a maggio al 2,58%. Si tratta di una flessione di quasi 90bps rispetto a gennaio, quando il TAN era al 3,71% in media, e di oltre 2 punti percentuali rispetto a maggio 2024, quando il tasso si attestava al 4,77%. Considerando un mutuo da 140.000 € della durata di 20 anni, grazie al taglio deciso oggi la rata sarà fino a 18 € al mese più leggera rispetto a ora, con il pagamento mensile che da 765 € scenderà a 747 euro. al mese, per un risparmio sull’intera durata del mutuo di oltre 4.100 euro. Rispetto a gennaio 2025 - quando la rata era pari a 827 euro. - il risparmio sale a 80 € al mese e a oltre 19.000 € sul totale degli interessi del finanziamento, mentre facendo il confronto con la situazione di 12 mesi fa - quando la rata mensile era di ben 159 euro. maggiore (pari a 906 €) - il dopo il taglio il costo sull’intera durata del mutuo è disecondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it a maggio il TAN medio si attesta al 2,99%, confermando la stabilità dimostrata negli ultimi mesi, con il valore che da settembre 2024oscilla tra il 2,75% e il 3,00%. La rata del mutuo considerato in precedenza risulta dunque pari a 776 €, ovvero 29 € al mese in più rispetto a quella del tasso variabile a seguito del taglio, e la spasa totale sulla durata del finanziamento è di circa 6.800 € maggiore.