Positivi i listini europei guardano a tregua su dazi. Debole Milano

(Teleborsa) -, ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all'insegna della debolezza, con gli investitori che guardano con fiducia alla tregua sui dazi tra Stati Uniti e Cina.Sul mercato valutario, poco mosso l'che scambia sui valori della vigilia a 1,138. L'è sostanzialmente stabile su 3.348,7 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 63,39 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +92 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,42%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,70%, composta, che cresce di un modesto +0,25%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,66%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 39.961 punti, con uno scarto percentuale dello 0,28%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 42.435 punti.di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 7,22%, sulle voci stampa di una possibile delle attività industriali e holding.Denaro su, che registra un rialzo del 3,42% dopo che la franceseha cancellato gli obiettivi di crescita delle vendite.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,40%.Buona performance per, che cresce del 2,16%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,61%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,37%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,22%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,37%.Tra i(+4,42%),(+3,32%),(+1,51%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,21%.