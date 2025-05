Rémy Cointreau, Franck Marilly nuovo CEO

Rémy Cointreau

(Teleborsa) -, colosso francese delle bevande alcoliche, ha annunciato l'arrivo dicomedel Gruppo. Entrerà in carica il 25 giugno 2025, succedendo a Éric Vallat.Marilly vanta un'in rinomati gruppi del lusso e della cosmetica, come Chanel,e il gruppo giapponese Shiseido. Il manager porterà inoltre la sua solida esperienza nella gestione internazionale, fondamentale per il successo globale del Gruppo, nonché la sua profonda conoscenza dei mercati chiave, avendo vissuto in numerosi paesi europei e negli Stati Uniti."Siamo convinti che porterà una nuova dinamica e sarà in grado di affrontare con fiducia le nuove sfide della crescita del Gruppo in un", ha commentato la presidente Marie-Amélie de Leusse.