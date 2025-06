Real Time Turnover Index, Confindustria: "Aumenta in aprile, parte bene il secondo trimestre"

(Teleborsa) - "Il Real Time Turnover Index (RTT) costruito in base ai dati sul fatturato, destagionalizzato e deflazionato, del campione di imprese clienti di TeamSystem, registra un forte aumento in aprile (+5,1%). L'indicatore mostra incrementi in tutti i settori, più ampi nei servizi e nell'industria". È quanto rilevaDopo un andamento piatto a marzo, in aprile RTT indica un rimbalzo del fatturato a prezzi costanti delle imprese, pari a +5,1%. Grazie a tale ripresa, RTT suggerisce per il secondo trimestre 2025 una variazione acquisita positiva del fatturato, dopo un primo trimestre negativo.L'aumento di RTT nell'industria (+5,5% in aprile) segnala due mesi consecutivi positivi nel settore. Nei servizi l'aumento è poco maggiore in aprile (+5,9%), ma viene dopo un calo a marzo. La variazione acquisita per il secondo trimestre 2025 risulta positiva sia nell'industria che nei servizi, dopo un primo negativo in entrambi i settori. Nelle costruzioni RTT mostra un aumento più moderato (in aprile +1,7%), dopo il dato appena positivo a marzo; la variazione acquisita è positiva anche per il secondo trimestre (+1,7%), il quarto di fila.RTT in aprile registra un aumento in tutte le aree geografiche, forte al Nord-Ovest (+5,9%), moderato al Sud (+0,9%). Perciò, le variazioni acquisite per il secondo trimestre risultano positive in tutte le aree del Paese, sebbene molto moderata quella rilevata al Sud (+0,2%). RTT indica in aprile aumenti del fatturato per tutte le dimensioni di impresa: molto ampio per le grandi, significativo anche per piccole e medie. La variazione acquisita per il secondo trimestre è quindi positiva per tutte le classi dimensionali, ma con marcate differenze di ampiezza: decisamente meglio le grandi imprese rispetto a quelle medie.