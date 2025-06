Simone, sottoscritto preliminare di acquisto 51% di Topipittori

Simone

(Teleborsa) -, società attiva nel campo dell’editoriaquotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto il contratto preliminare relativo all’acquisizione del 51% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata di nuova costituzione (la “Newco”), nella quale, per mezzo di una scissione mediante scorporo della Calamus di Canton e C confluirà il ramo d’azienda riguardante le attività relative al marchio “Topipittori”.Topipittori, spiega una nota, è una casa editrice specializzata in libri illustrati per bambini e ragazzi fondata a Milano nel 2004. L’azienda ha registrato nel triennio 2022-2024 un fatturato medio di circa 1,3 milioni di Euro e un Ebitda Adj medio del triennio di circa 0,25 milioni di Euro.Per Simone tale operazione rientra all’interno di un "più ampio progetto di respiro europeo" dedicato all’editoria per bambini e ragazzi. L’acquisizione rappresenta, infatti, non soltanto un’opportunità importante di crescita in un settore nel quale la Società è presente soltanto dal 2023 con il marchio Gatto Verde Edizioni, ma anche l’avvio di un processo di internazionalizzazione del Gruppo. La riconoscibilità di cui gode il marchio Topipittori sui mercati esteri favorirà un processo di crescita per linee esterne che prevede l’acquisizione del controllo di altre case editrici con grandi potenzialità e già apprezzate a livello europeo, ma caratterizzate da una dimensione ridotta, spesso insufficiente a consentire loro di affrontare le sfide del mercato.Ilè al momento previsto avvenga entro la fine di luglio 2025.L’importo che la Società sarà tenuta a corrispondere a Calamus a fronte della compravendita della Partecipazione è pari a circa 4 volte l’EBITDA Adj. medio del triennio 2022-2024 della società target sopra menzionato e sarà soggetto ad aggiustamento, per mezzo di meccanismi standard di verifica da parte della Società, in relazione al valore della PFN alla Data di Esecuzione e a taluni costi di produzione relativi alle ristampe dei titoli di catalogo.Altresì, il Preliminare prevede, inter alia: una serie di dichiarazioni e garanzie, con conseguenti obblighi di indennizzo, nonché condizioni sospensive tipiche per tali tipologie di contratti (tra queste ultime, l’esito positivo della due diligence, al momento ancora in corso); che, alla Data di Esecuzione, l’assemblea di Newco nomini un consiglio di amministrazione con 3 componenti, di cui due di designazione della Società e uno (il Presidente) di designazione di Calamus; e venga sottoscritto un contratto di opzione relativo alla concessione da parte di Calamus a favore della Società di un’opzione di acquisto, esercitabile in una data compresa tra il secondo anniversario dalla Data di Esecuzione e il quarto anniversario dalla data medesima, della partecipazione residua detenuta da Calamus, pari al 49% del capitale sociale di Newco (l’“Opzione Call Simone”); e da parte della Società a Calamus di un’opzione di acquisto, esercitabile in una data compresa tra il giorno successivo al quarto anniversario dalla Data di Esecuzione e il quinto anniversario dalla data medesima, della partecipazione detenuta dalla Società, pari al 51% del capitale sociale di Newco (l’“Opzione Call Calamus” e, unitamente all’Opzione Call Simone, le “Opzioni”).Ilverrà calcolato sommando ad un importo fisso il valore della PFN di Newco calcolata alla data di esercizio dell’Opzione relativa; taluni obblighi di non concorrenza in capo a Calamus e ai soci fondatori del marchio “Topipittori” della durata di 5 anni dalla Data di Esecuzione.La Società, infine, sulla scia del predetto processo di internazionalizzazione del Gruppo, rende noto che stanno proseguendo le attività di ricerca di target estere che svolgano l’attività di casa editrice nel settore dedicato ai bambini e ragazzi e, al momento, sono stati individuati alcuni candidati.ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di accogliere nel Gruppo una casa editrice che nel corso dei suoi vent’anni di attività è divenuta un fsia in Italia che all’estero. Il nostro progetto di sviluppo prevede di unire il potenziale di piccoli editori, creatori di grandi contenuti, ad una struttura industriale e commerciale idonea ad affrontare le sfide del mercato. A tale scopo, i soci fondatori di Topipittori manterranno la direzione editoriale e garantiranno la coerenza e l’altissima qualità del prodotto editoriale che resterà punto di riferimento nel settore in perfetta continuità”., ha dichiarato: “Topipittori è nata per servire il mercato internazionale dei libri per bambini e ragazzi con creazioni di qualità. Abbiamo scoperto di condividere idee e progetti con un gruppo editoriale di grande forza e prestigio. Unire le rispettive forze e competenze permetterà a Topipittori di. Nel farlo, siamo convinti di poter contribuire fattivamente allo sviluppo del Gruppo nel quale ci accingiamo a entrare e alla realizzazione dei suoi progetti di internazionalizzazione”.