Simone, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo

Simone

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, società attiva nel campo dell’editoria quotata su Euronext Growth Milan, tenutasi in data odierna in sede ordinaria ha approvato ilI soci, altresì, hanno deliberato di destinare il risultato di esercizio, pari a Euro 1.402.301: a riserva legale per Euro 70.115; a distribuzione di unper ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (ad esclusione delle azioni proprie in portafoglio) nel giorno di legittimazione a percepire il dividendo (record date), che verrà posto in pagamento il giorno 25 giugno 2025, ad avvenuto stacco della cedola n. 1 in data 23 giugno 2025 (record date 24 giugno 2025), fermo restando che l’ammontare complessivo del dividendo non potrà mai superare l’utile netto di esercizio conseguito; a riserva utili non distribuiti per il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.L’Assemblea, inoltre, ha conferito l’incarico di revisore dei conti a KPMG e deliberato l'autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.