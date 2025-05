Prevalgono le vendite a New York ma verso chiusura mese in positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Nvidia

utilities

materiali

energia

United Health

Dow

Merck

Nike

Chevron

Warner Bros Discovery

Illumina

DexCom

Broadcom

Cadence Design Systems

Synopsys

ANSYS

PDD Holdings

(Teleborsa) -, con ilche lascia sul parterre lo 0,58%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,56%, chiudendo a 5.889 punti. Leggermente negativo il(-0,45%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,43%). I principali indici azionari statunitensi sono comunque sulla buona strada perLa Corte per il Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha stabilito che. I giudici hanno ordinato l'annullamento dei dazi contestati.Dopo la chiusura del mercato, le azionisono balzate di quasi il 5% nelle contrattazioni after-hours, con il produttore di chip che hasia in termini di ricavi che di utile nel primo trimestre.Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,44%),(-1,27%) e(-1,25%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,05%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,01%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,83%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,67%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,31%.Al top tra i, si posizionano(+4,92%),(+2,35%),(+1,93%) e(+1,60%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,67%. Tonfo di, che mostra una caduta del 9,64%. Lettera su, che registra un importante calo del 5,26%. Scende, con un ribasso del 4,95%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: PIL, trimestrale (atteso -0,3%; preced. 2,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 229K unità; preced. 227K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1%; preced. 6,1%)18:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,33 Mln barili)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,7%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%).