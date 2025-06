Debole la Borsa di New York. Focus sulla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia con ilche chiude sulla parità, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che chiude a 6.022 punti. Poco sotto la parità il(-0,37%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,30%.Sul fronte macroeconomico,è cresciuta nel mese di maggio, ma meno di quanto previsto dagli analisti. Il dato ha mostrato che le pressioni inflazionistiche sono basse e, almeno per il momento, spiega Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia, che aggiunge: "le condizioni economiche statunitensi con un mercato del lavoro in leggero declino e un’inflazione sotto controllo aumentano le probabilità per un possibile taglio dei tassi di interesse nel secondo semestre". Gli addetti ai lavori guardano alla riunione della, in calendario la prossima settimana, quando mercoledì 18 giugno la banca centrale statunitense annuncerà la decisione del Fomc, sui tassi di interesse. Nel breve termine, è attesa una conferma del costo del denaro ai livelli attuali, ma gli investitori vedono spazio per un taglio dei tassi più avanti nel corso dell’anno.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,02%),(-0,98%) e(-0,58%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,23%),(+1,91%),(+1,51%) e(+1,46%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,34%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,03%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,02%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,56%.Al top tra i, si posizionano(+5,00%),(+4,33%),(+3,38%) e(+2,30%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,34%.Sensibili perdite per, in calo del 5,42%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,75%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,44%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 242K unità; preced. 247K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,4%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 52,5 punti; preced. 52,2 punti)14:30: Empire State Index (preced. -9,2 punti)14:30: Prezzi import, mensile (preced. 0,1%)14:30: Prezzi export, mensile (preced. 0,1%).