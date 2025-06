PIL, Giorgetti: crescita nel 2025 dello 0,6% realizzabile e superabile

(Teleborsa) - Il ministro dell'economia,, ha dichiarato che "la stima dello 0,6% di crescita del PIL nel 2025 contenuta nel DPB è pienamente realizzabile e auspicabilmente superabile". Il ministro è intervenuto alla presentazione del rapporto sulla politica di bilancio dell'UPB . Parlando deicon gliha auspicato "che si arrivi quanto prima ad un accordo". Il governo punta "ad un accordo sui dazi zero per zero, a un'intesa con zero dazi, ma in ogni caso un accordo di compromesso sarebbe di gran lunga preferibile ad annunci frequenti e contraddittori che creano effetti destabilizzanti", ha aggiuntoParlando a margine dell'evento, Giorgetti ha difeso dell'impegno del governo in tema di. "Siamo coerenti con la nostra linea di sana gestione dellache ha prodotto un aumento di credibilità internazionale del Paese anche sul, che non è fine a se stesso, ma che crea le condizioni per poter poi anche ridurre le. Se non c'è questo prima diventa complicato il lavoro"."Io faccio quello che c'è scritto nel programma politico del governo e cerco di renderlo possibile – ha affermato rispondendo domanda se sia possibile nella prossima manovra tenere insieme laed il–. Questi annunci li condivido tutti, ma io ho il compito di creare le condizioni perché si possano verificare". "Io sono realisticamente ottimista", ha aggiunto.