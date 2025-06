Unicredit, Tar rigetta stop alla sospensione dell'OPS chiesto da Banco BPM

Banco BPM

Unicredit

(Teleborsa) - Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta didi non sospendere l'offerta pubblica di scambio lanciata dasulla banca di Piazza Meda. La decisione è stata assunta dalla seconda sezione quater del tribunale amministrativo.Banco BPM aveva fatto ricorso al Tar contro la decisione della Consob di sospendere l’ OPS di Unicredit sullo stesso istituto di Piazza Meda. Il provvedimento della Consob, accogliendo l’istanza di Unicredit, aveva prorogato di 30 giorni i tempi dell’offerta."È una decisione abnorme che ci blocca come banca, ci impedisce di dire la nostra sul mercato e non tiene conto dell'interesse dei nostri azionisti. Per questo ci difenderemo in ogni sede", aveva affermato l'. "Siamo rimasti estremamente sorpresi dal provvedimento Consob tanto che faremo ricorso al Tar per difendere le nostre ragioni".Per effetto della sentenza, l’offerta resterà congelata fino al 23 giugno, come deciso dall’authority.La "probabilità" che Unicredit porti avanti l'OPS su Banco BPM "è al 20%, o meno". Lo ha affermato ieri il, in occasione della Goldman Sachs European Financial Conference 2025, aggiungendo "se il Golden power non viene chiarito in qualche modo, in qualche forma, ci ritireremo".Il numero uno della Banca è tornato sulla richiesta di sospensione, affermando che "crediamo di essere d'accordo sul contenuto, ma stiamo cercando di avere un dialogo per chiarire e avere ancora il tempo di presentare l'offerta". "E' una questione di definizione, non è una questione di contenuto - ha aggiunto Orcel -. Se la definizione è corretta, per me il Golden power è assolutamente accettabile".Entrando nel merito del, il manager ha affermato "mi devono spiegare esattamente che cosa vogliono sulla Russia, perché non è chiaro cosa intendono con la nostra uscita". Il manager ha poi ricordato che Unicredit ha "effettivamente cessato tutte le attività di prestito in Russia dal 2022" e ridotto la sua esposizione dell'85-90%. Restano 800 o 900 milioni di prestiti rimasti che "non è possibile accelerare più di così".Parlando più in generale di fusioni e acquisizioni, Orcel ha affermato che "sono uno strumento, non sono un obiettivo" e l'obiettivo è "rafforzare il gruppo e aumentare la creazione di valore".