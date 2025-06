Destination Italia, CdA ampliato a 6 membri. Entra Lamberto Vallarino Gancia

L'assemblea degli azionisti di Destination Italia , società travel tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberando di riportare interamente a nuovo la perdita di esercizio di Destination Italia S.p.A., pari a 683.406 euro.



"Il 2024 è stato un anno cruciale di consolidamento della strategia e di importanti investimenti a supporto dell'ambiziosa crescita attesa a partire dal 2025 - ha commentato la presidente Dina Ravera - La nostra ambizione è di dar vita ad un progetto paese capace di portare il turismo di qualità su ogni territorio italiano e in ogni stagione dell'anno, con un nuovo modello di business basato su un presidio locale qualificato, una rete distributiva multicanale presente in oltre 100 paesi nel mondo e la tecnologia a supporto plasmata per il medesimo obiettivo. La sfida è grande, richiede visione, coraggio, competenza e pertanto siamo molto orgogliosi dei risultati: realizzare un EBITDA di circa 1 milione di euro nonostante i numerosi cantieri aperti è un dato che rende ancora più soddisfacente il lavoro fatto".



"Nel 2025, nonostante le tensioni internazionali e le problematiche nel nostro principale mercato, l'azienda continua a presentare una crescita a doppia cifra compatibile con il raggiungimento degli obiettivi comunicati il 31 ottobre 2024 di EBITDA (dai 3 ai 4,5 mln euro) e di Valore della Produzione (dai 70 ai 90 mln euro) - ha aggiunto - La recente apertura degli uffici a Shanghai con il fondamentale supporto di banca Intesa rappresenta un obiettivo di grande successo ed esprime perfettamente le nostre ambizioni di supportare la crescita nei mercati con più ampie potenzialità. Infine, il lancio del SAAS del nostro software avvenuto proprio nel corso del 2025 ci fa ben sperare sull'importante contributo in termini di EBITDA che questa business unit è in grado di creare: abbiamo sviluppato una DMS (Destination Management System), che per funzionalità si posiziona tra le prime piattaforme in Europa; di questo siamo particolarmente orgogliosi e il riscontro del mercato ci supporta in queste valutazioni. Il 2025 è anch'esso un anno di importanti investimenti sia nella tecnologia che nell'apertura dei nuovi mercati, investimenti necessari a garantire scalabilità, volumi ed EBITDA margin sempre crescenti".



L'assemblea ha deliberato di aumentare il numero dei consiglieri di amministrazione da 5 a 6 membri; l'ampliamento ha la finalità di arricchire la governance sociale, accrescere le competenze in seno all'organo amministrativo e rafforzare il confronto all'interno dell'organo stesso. Sulla base della candidatura presentata da Lensed Star S.r.l., titolare di 6.620.958 azioni ordinarie pari al 31,44% del capitale sociale, è stato nominato Lamberto Vallarino Gancia.



Classe 1959, Lamberto Vallarino Gancia inizia la sua carriera in Fratelli Gancia & C dove segue il percorso da enologo, qualità, creazione prodotti, marketing, direttore commerciale, AD e presidente, presiede il Comitè Vins, Federvini, Unione Italina Vini industriali, Agivi, Consorzio Alta Langa spumanti, La Cantina Ideale, è stato anche Vice Presidente di Federalimentare e membro di FoodDrinkEurope, Fivs, Centromarca ed Ibc delle imprese di marca. Ha fatto parte dei consigli di Rivera società vinicola e Cinzano, Cacaofino e Prestat Group, Senior Advisor di EIM interim managers, Membro del Comitato Nazionale Vini DOP e IGP del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo e Presidente della Fondazione Teatro Stabile di Torino. Attualmente è Presidente e Partner di Brains Capital, Presidente dei Probiviri di Conflavoro, Presidente di Padus Business Academy, Vice Presidente della Domori di cui è stato anche AD.

