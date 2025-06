Gas, prezzo utenti domestici più caro che in UE con stop aiuti pubblici

ENI

(Teleborsa) - Ilha visto unache ha portato il valore a un nuovo picco storico, trainati soprattutto dai Paesi dell’area Asia Pacifico. Nell’, dopo la flessione del 7% nel 2023, idi gas hanno registrato un(circa 332 miliardi di metri cubi ma lontani dai 412 miliardi del 2021). La variazione non è stata identica tutti i Paesi europei: all’di(+1,6%),(+0,6%),Bassi (+1,3%), si contrappone una riduzione per Francia (-6,2%) e Spagna (-4,2%), dove maggiore è stato il peso sul mix elettrico di fonti alternative, rispettivamente nucleare (+12% su 2023) e rinnovabili (+11%). E' quanto emerge dalla relazione annuale di ARERA.Sul fronte dellasi registra unsupportato, come negli anni precedenti, dalla crescita (+2%) del gas non convenzionale che rappresenta il 32% del totale.la crescita si mantiene sugli stessi livelli grazie agli aumenti provenienti dalla T(piena attività del giacimento Sakarya, +178%) e soprattutto dalla(+8%) che hanno compensato il declino ormai strutturale di UK e Paesi Bassi. Idai Paesi dell’Unione Europea sono risultati di circa 275 miliardi di metri cubi,sul 2023 e del 18% sul 2022.hanno chiuso la stagione invernale 2024/2025 con riserve inferiori di circa 27 miliardi di metri cubi con unrispetto al 59% della stagione precedente. Al momento gli stoccaggi italiani sono pieni al 62%.Nel 2024 i mercati del gas naturale hanno mostratopur rimanendo sensibili agli stimoli del contesto geopolitico internazionale., la media annua dei prezzi spot al TTF olandese è stata die del 72% rispetto al 2022, mentre ilha segnato, con diminuzioni percentuali anno su anno analoghe all’hub olandese. Loannuo tra PSV e TTF è stato diDopo due anni di intenso calo, la discesa deidi gas naturale si è fermata evidenziando unadi metri cubi, riportando la domanda a 61,8 miliardi di metri cubi dai 61,5 del 2023. Al contrario, lanazionale ha registrato unattestandosi poco sotto 2.600 milioni di metri cubi dai 2.705 dell’anno precedente., che passano da 59,2 a 58,8 miliardi di metri cubi (rispetto al 2023) a causa della discesa delle importazioni lorde diminuite di 2,4 miliardi di metri cubi (-3,9% rispetto al 2023) solo parzialmente attutita dal quasi azzeramento delle esportazioni (-2 miliardi di metri cubi).: nel 2024 il 95,2% del gas disponibile in Italia è arrivato dall’estero (era il 96,3% nel 2023). Il gruppocontrolla il(62,4% del 2023).Il 2024 è stato caratterizzato, anche per il settore della vendita del gas, dallanon vulnerabili chesono transitati nel mercato libero. Ilnel mercato della vendita finale, già storicamente basso, è risultato nuovamenterispetto all’anno precedente: i primi tre gruppi controllano il 38,7%, mentre nel 2023 la quota era pari al 40,2%. Ilcon una quota del 12% (era terzo con una quota del 13,3% nel 2023) mentre è rimasto al, la cui quota è salita al 15,5% dal 13,7% dell’anno precedente,che lo scorso anno aveva raggiunto la seconda posizione è passato al terzo posto con una quota dell’11,2% (13,1% nel 2023).Nel 2024 ladella vulnerabilità è risultata(nel 2023 la quota di famiglie nel "vecchio" servizio di tutela era pari al 27,9%). Nel 2023 la percentuale diè risultata complessivamente pari al 18,7% in termine di clienti e al 25,5% dei volumi: entrambi i valori mostrano un aumento rispetto al 2023. A livello geografico, il, con punte superiori al 90% in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna. Nel 2024, la percentuale di clienti domestici che ha sottoscritto nel mercato libero unè diminuita in modo significativo rispetto all’anno precedente, passando dal 44%. Isi confermanoper tutte le categorie di clienti — domestici, condomini e non domestici — rispetto a quelli a prezzo fisso. Il differenziale a favore dei contratti a prezzo variabile è particolarmente elevato per i clienti domestici (29,4 centesimi di euro/metro cubo). Ilrispetto a quello riservato ai clienti vulnerabili, con un prezzo finale medio pari a 114,9 eurocent/metro cubo contro i circa 100 eurocent/metro cubo.Nel confronto internazionale con i principali Paesi dell’Area euro ildel gas naturale (comprensivo di imposte e oneri) per i consumatori domesticiha registrato nel 2024 unraggiungendo i. Contrariamente a quanto accaduto nel 2023, i consumatori italiani hanno pagato(-8,3% nel 2023).: la crescita dei(passati da 2,6 eurocent/kWh nel 2023 a 3,0 eurocent/kWh nel 2024) e, soprattutto, quella della(passata da 0 a 3,2 eurocent/kWh). Nel 2024, infatti,che avevano stabilito laal 5% e l’azzeramento temporaneo degliche aveva, di fatto, annullato l’impatto di questi ultimi sul prezzo del gas.Guardando ai differenziali riferiti alle classi di consumo: i prezzi applicati ai piccoli consumatori (classe D1 e D2) hanno registrato entrambi un aumento del 17% rispetto al 2023, mentre per i(D3 oltre 5.200 mcubi per anno) la variazione è stata del -5,4%.Nel 2024 ilsi è attestato asuperiore a quello registrato nell’Area euro (-13,5%). Lehanno quindi pagato un prezzo lordo (cioè comprensivo di oneri, imposte e tasse)rispetto a quasi tutti i principali competitor europei (-9,8% rispetto alla Francia, -7,7% rispetto alla Germania) tranne che la Spagna (+38%). La riduzione del prezzo è, pari a 4,4 eurocent/kWh (-32,7%) che incide per il 65% sul prezzo finale mentre le altre due componenti, cioè i, che incidono entrambe per circa il 17% sul prezzo complessivo,sul 2023 rispettivamente del +0,9% e del +125%.