UE, adottato nuovo quadro normativo per aiuti di Stato a favore dell'industria pulita

(Teleborsa) - Laha adottato un, per consentire agli Stati membri di promuovere lo sviluppo di energia pulita, la decarbonizzazione industriale e le tecnologie pulite.Il CISAF stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere, in linea con le norme UE in materia di aiuti di Stato. Nell'ambito del quadro normativo, la Commissione autorizzerà i regimi di aiuti introdotti dagli Stati membri per promuovere l'industria pulita, consentendo la rapida attuazione degli aiuti individuali.Il CISAF sarà, garantendo agli Stati membri e alle imprese una prevedibilità a lungo termine. Il CISAF sostituisce il Quadro Temporaneo di Crisi e Transizione (TCTF), in vigore dal 2022.Il quadro semplifica le norme sugli aiuti di Stato in: la diffusione delle energie rinnovabili e dei combustibili a basse emissioni di carbonio; l'agevolazione temporanea del prezzo dell'elettricità per gli utenti ad alta intensità energetica, al fine di garantire la transizione verso un'elettricità pulita a basso costo; decarbonizzazione degli impianti di produzione esistenti; lo sviluppo della capacità produttiva di tecnologie pulite nell'UE; la riduzione del rischio degli investimenti in energia pulita, decarbonizzazione, tecnologie pulite, progetti infrastrutturali energetici e progetti a sostegno dell'economia circolare."Se l'Europa vuole essere all'avanguardia nelle tecnologie pulite, dobbiamo agire con coraggio e chiarezza - ha commentatoper una Transizione Pulita, Giusta e Competitiva - Il nuovo quadro semplifica e accelera il sostegno alla decarbonizzazione, ma va oltre: riconosce lo Stato come investitore strategico per il nostro futuro. È uno strumento per promuovere l'ambizione climatica, rafforzare la resilienza dell'Europa e garantire che la nostra industria rimanga competitiva a livello globale. E lo facciamo difendendo l'integrità del nostro Mercato Unico, evitando distorsioni e rendendo i nostri sistemi energetici più stabili, accessibili ed equi".