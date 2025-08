Serenissima Ristorazione, nel 2024 solida crescita di fatturato e utili

(Teleborsa) - Risultati solidi in tutti i principali indicatori e un trend di crescita confermato dai numeri. Questi i risultati contenuti nel, approvato dall’Assemblea dei Soci di, azienda specializzata nella ristorazione collettiva. Il fatturato consolidato ha raggiunto 593,4 milioni di euro, con un incremento del 9,8% rispetto al 2023, ma soprattutto con l'EBITDA, che ha toccato 34,6 milioni, con una crescita del 21,44% su base annua. L’si è attestato a 21 milioni, mentre l’è stato di 13,7 milioni, in aumento del 5,25% rispetto all'anno precedente e con ilche ammonta a 135,1 con un miglioramento del 7,67%."L’incremento registrato nel 2024 dei numeri di bilancio conferma il trend di crescita degli ultimi anni e la bontà degli investimenti strategici che abbiamo messo in atto, un impegno a lungo termine verso l’innovazione, la sostenibilità e l’espansione in nuovi settori e mercati” afferma, Presidente di Serenissima Ristorazione, aggiungendo che "questi risultati sono stati possibili solo grazie al grande lavoro di tutto il personale del Gruppo, che conta più di 12 mila collaboratori e collaboratrici, il cui numero è cresciuto del 5,7% rispetto al 2023. Un team in continua evoluzione, impegnato quotidianamente nei servizi di ristorazione collettiva e commerciale e nella fornitura di prodotti all’Horeca attraverso le piattaforme logistiche del Gruppo".Il 2024 ha visto il Gruppo Serenissima Ristorazione impegnato con oltredi, rivolti al miglioramento e al potenziamento delle tecnologie produttive e nell’ottica della sostenibilità ambientale. In questa prospettiva rientra l’investimento di oltre quattro milioni di euro dedicato aldi, che sarà ultimato a settembre e che consentirà l’ampliamento dei servizi per la ristorazione scolastica e socio-sanitaria nell’area campana.