Fitto: nuova architettura bilancio Ue opportunità da cogliere

(Teleborsa) - Alcune delle questioni principali poste sulpresentato nei giorni scorsi dalla Commissione Ue,Lo ha detto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea per la Coesione e le Riforme, intervenendo alla assemblea nazionale di Coldiretti, in corso di svolgimento a Romana.Questo bilancio ha 3 questioni fondamentali, la prima collegata alla semplificazione, la seconda alla flessibilità, la terza alla necessità di creare le condizioni per un uso adeguato delle risorse europee migliorando la qualità della spesa".Obiettivo centrale del bilancio e del fondo unicoe una maggiore flessibilità, che è la partita principale, perché perché i bilanci pluriennali europei hanno una caratteristica, di essere definiti in un anno e di valere in modo rigido per 7. Questo poteva andare bene in passato, ha detto Fitto.