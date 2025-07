CNA Federmoda: "Aumentare risorse per CIG"

(Teleborsa) -"considera un segnale di attenzione quanto previsto all'art. 10 del decreto-legge su misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi in fase di conversione".Le modifiche introdotte ai punti 1) e 2) della legge n. 199 del 20 dicembre 2024 vanno nella direzione auspicata, come segnalato alla riunione del Tavolo Moda tenutosi al Mimit il 24 gennaio, dove “evidenziammo che relativamente alla Cassa integrazione in deroga introdotta emergeva la difficoltà delle imprese artigiane e delle Pmi ad aderire al sistema dell’anticipo chiedendo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’Inps di verificare la possibilità di superare questo problema.”Nel contributo inviato alla Commissione Industria del Senatoritiene necessario un coordinamento operativo tra le misure emergenziali del decreto e quelle strategiche dell’articolo 2 del Ddl annuale sulle Pmi che stanzia 100 milioni per favorire le aggregazioni, ma solo per programmi di sviluppo con importi tra 3 e 20 milioni di euro.Al riguardoche il requisito rappresenta una barriera significativa per l’accesso di micro e piccole imprese anche in forma aggregata e propone di abbassare la soglia minima a 200mila euro.CNA Federmoda sottolinea poisospensione temporanea dei versamenti contributivi ed erariali, con piano di rientro pluriennale senza interessi a partire da settembre 2026.