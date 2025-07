Stellantis, Equita abbassa target price e conferma Hold

Equita

Stellantis

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-5%) ilsu, colosso italo-francese dell'automotive, confermando la" dopo che ieri mattina la società ha pubblicato a sorpresa le principali metriche del primo semestre 2025, in anticipo rispetto al 29 luglio programmato, date le rilevanti differenze rispetto al consensus.Dalla call non sono emersi molti dettagli aggiuntivi, ma gli analisti ritengono che il, penalizzata dalla concomitanza: di alcuni fenomeni esogeni non ricorrenti (confusione creata da dazi USA, forex negativo); della lunga transizione di prodotto causata dai ritardi nei lanci dei nuovi prodotti i cui benefici saranno più evidenti dal quarto trimestre del 2025; di ulteriori rilevanti costi non ricorrenti, non del tutto sorprendenti dopo la nomina di un nuovo CEO."Per questo motivo, sebbene la visibilità macroeconomica rimanga limitata,dai minimi storici", si legge nella ricerca.