Mps, Giorgetti difende l'operato del Mef: agito con assoluta correttezza

Banca Monte Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia,, ha ribadito "l'assoluta correttezza dell'operato degli uomini e delle donne del Mef" che hanno lavorato alla vendita del pacchetto del 15% dilo scorso novembre. Un'operazione, ha aggiunto, che "è assolutamente identica in termini di procedura a quelle fatte precedentemente". Il ministro questa mattina è stato ascoltato in audizione al. A margine dell'audizione, Giorgetti ha spiegato che "la commissione europea ci chiede tantissime cose e noi rispondiamo su tante cose. Faccio presente che l'uscita da Mps si è chiusa con una lettera dellache ha dato l'ok e ha detto che abbiamo puntualmente rispettato tutte le condizioni poste nel 2017 per perdere il controllo di Mps. Questa lettera e' arrivata all'inizio del 2025 ed eravamo molto contenti di questo"."Adesso ovviamente c'è undiverso e magari vorrà in qualche modo capire quello che ha fatto il precedente. Però siamo assolutamente tranquilli", ha dichiarato.Quanto all' ok della BCE all'istituto senese di acquisire il controllo diretto di, il ministro ha commentato: "è la decisione della Bce che fa il suo mestiere e riguarda Mps. Noi facciamo il governo. Quelle sono decisioni che spettano giustamente alla Bce e all'autorità europea". Se ora l'operazione sarà in discesa, ha aggiunto, "lo deciderà il mercato". "Se è conveniente per gli azionisti, si o no, come in tutte le operazioni alla fine decide il mercato" ha proseguito."Io l'ho detto e ribadito. Il Tesoro non è uninvadente, il management ha deciso in autonomia le sue scelte e noi le rispettiamo – ha dichiarato il ministro dell'Economia. "Fino ad adesso in particolare - ha aggiunto - l', che ringrazio, ha gestito in maniera brillante l'operazione di salvataggio. Mps fa utili ed è valorizzata, questo fa bene anche alle casse dello Stato".Per quel che riguarda invece ilin corso, Giorgetti ha affermato di vedere tutte operazioni "di carta". "Soldi non li ha messi nessuno, è una cosa abbastanza singolare ma ne prendo atto", ha commentato. "Sono coloro che devono essere chiamati a vendere che dovranno valutare se sono interessati o no", ha aggiunto."L'audizione di oggi al Copasir conferma che le vicende legate alsono ritenute dal Parlamento questioni di sicurezza della Repubblica", ha poi dichiarato il ministro.