MPS, via libera dalla BCE all'acquisizione del controllo di Mediobanca

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) -ha ottenuto dallal’autorizzazione per acquisire ildie quello indiretto di Mediobanca Premier e Compass Banca, nell’ambito dell’annunciata sulla totalità delle azioni Mediobanca.L’ok della BCE si aggiunge allegià ricevute ad aprile in merito all’aumento di capitale e alla computabilità delle nuove azioni tra i fondi propri CET1 della banca senese. L’autorizzazione include anche la possibilità di superare la soglia del 10% del patrimonio di vigilanza del Gruppo.MPS dovrà ora presentare entro sei mesi dalla chiusura dell’operazione un, comprensivo di impatti su capitale, strategia digitale, governance, ICT e sinergie operative. In caso di adesione all’offerta inferiore al 50%, la banca sarà tenuta a fornire alla BCE un report sulla natura del controllo effettivo o un piano strategico alternativo.Il CdA di MPS si riunirà ilper esercitare la delega all’aumento di capitale, approvata dall’assemblea straordinaria del 17 aprile.