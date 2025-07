Ops Mediobanca, oggi parte il periodo di adesione a offerta MPS

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - Prende il via oggi 14 luglio 2025 l’disu. La chiusura delè fissata per lunedì, salvo ulteriori proroghe.Ildi Mediobanca nella serata di venerdì ha respinto la proposta di OPs di MPS, definendola "" e priva di razionale industriale e strategico per gli azionisti dell’istituto milanese. Secondo leaffidate a Centerview, Equita e Goldman Sachs, ilsarebbe di circa 3,71 azioni MPS per ciascuna azione Mediobanca, mentre MPS ne offre solo 2,533: si tratta di uno sconto del 32% rispetto alla valutazione ritenuta corretta. Lo sconto implicito al prezzo di mercato era pari al 3,9% alla chiusura della settimana precedente.Il Cda ha criticato poi laprevista per l’adesione (una al 66,67%, l’altra al 35%) definendola opaca e potenzialmente ingannevole: la soglia più bassa, infatti, pur sufficiente per il controllo di fatto, non garantisce benefici reali agli azionisti. "In caso di adesioni per un ammontare almeno pari alla condizione soglia minima, sulla base dello storico delledi Mediobanca, la concreta possibilità di esercitare il controllo di fatto su Mediobanca da parte di Mps rimane per lo meno incerta", ha sottolineato il Cda.Mediobanca ha stimato che l’integrazione con MPS genererebbepari a circa, cifra potenzialmente in crescita fino a 665 milioni in caso di esiti negativi o integrazione mancata. "In tale prospettiva, le sinergie stimate da Mps sono giudicate ottimistiche e poco realistiche dal cda di Mediobanca, anche alla luce delledi precedenti aggregazioni tra banche commerciali e wealth manager/private bank, che hanno spesso portato a svalutazioni dell'avviamento e riduzione degli".