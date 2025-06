Semplificazioni, Anief a incontro MIM: proposte per una scuola più efficiente

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi uncon i rappresentanti delleper discutere diin ambito scolastico. Per il sindacatohanno partecipato al tavoloIl giovane sindacato della scuola guidato daha ribadito con forza la necessità disulle scuole e, spesso costretto a operare in condizioni di emergenza.“È indispensabile intervenire su più fronti peralla macchina amministrativa delle scuole. Ledevono poter lavorare con strumenti adeguati e: senza semplificazioni non può esserci vera innovazione”, ha dichiarato Sorrentino.Lescolastiche puntano aall’inizio dell’anno scolastico,brevi,(SIDI, SIF e Futura) per semplificare la gestione degli acquisti e ridurre la frammentazione degli strumenti informatici,delle scuole e abolire la gestione dei flussi di cassa per gli istituti che operano tramite SIOPE+,, uniformare leistituire tcon il coinvolgimento attivo delle scuole,ai fini della soglia comunitaria per favorire una gestione più autonoma ed efficiente degli acquisti, richiedere uncome commessa pubblica distinta,a supporto delle segreterie, per automatizzare processi e liberare risorse.Per un’azione di più ampio respirodei docenti: affiancando alle immissioni in ruolo da concorso quelle dal canale di reclutamento GPS. Deve essere reintrodotto un sistema che consenta ai docenti precari privi di abilitazione e specializzazione su sostegno di inserirsi nelfinalizzato alla conferma nei ruoli,, previa valutazione positiva dell’anno di prova. Ma soprattutto occorre identificare, analizzare edei docenti che sta ostacolando l’attività didatticaPer il leader del sindacato"l’efficienza del sistema scolastico passa anche dal rispetto del lavoro amministrativo. È tempo che le promesse si traducano in atti concreti. Se non agiamo ora, il rischio non è solo restare indietro, ma diventare irrilevanti. L’innovazione non aspetta, o la governiamo o la subiamo. La scuola pubblica ha il dovere di guidare il cambiamento, non inseguirlo".