Dl Infrastrutture, Anief-Udir puntano su 5 emendamenti

(Teleborsa) -hanno deciso di chiedere modifiche al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 73 del 21 maggio scorso (AC 2416), meglio noto come DL Infrastrutture: gli emendamenti, da presentare alla VIII e IX Commissione della Camera dei Deputati che presto esamineranno le proposte, riguardano le.Nei prossimi giorni, spiegano dalle organizzazioni sindacali, vedremo quali forze politiche tradurranno in emendamenti le proposte avanzate da Marcello Pacifico e presentate presso Montecitorio:“Si tratta di provvedimenti molto utili per il bene della scuola e dei suoi lavoratori, confidiamo nella sensibilità dei deputati della maggioranza e dell’opposizione perché possano trovare accoglimento sotto forma di emendamento da approvare al decreto legge Infrastrutture”, ha commentatopresidente nazionale dei sindacati Anief e Udir.