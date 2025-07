Anief, Pacifico: "Per la scuola affrontare il problema del reclutamento, per la ricerca sbloccare le risorse, per l'università riflettere sulle modifiche"

(Teleborsa) - Ilè stato audito al– su due provvedimenti: il Disegno di legge 1553, Università, ricerca e scuola, e il Decreto legge n. 90/2025, Disposizioni urgenti in materia id università e ricerca, istruzione e salute.Nel corso dell'audizione,ha affermato che per quanto riguarda l'istruzione,"la vera urgenza su cui è necessario concentrarsi è il tema del reclutamento, grande problema del nostro Paese; ricordiamo che l'Italia ha una procedura d'infrazione, chiediamo che questa Commissione possa affrontare l'argomento. Altra urgenza: gli organici, soprattutto per quanto riguarda il sostegno. Dobbiamo inoltre intervenire sul trattamento accessorio, in visione del rinnovo del contratto"."Per quanto riguarda la ricerca, bisogna sbloccare delle risorse: chi lavora oggi nella ricerca prende meno degli altri colleghi. Per quanto concerne il mondo universitario, cambia la specializzazione scientifica, bisogna capire se la riforma così formulata va bene e riflettere sul fatto che abbiamo migliaia di abilitati con la vecchia tornata, bisogna mettere in conto che c'è questa situazione. Infine, non dimentichiamoci che è necessario valorizzare la formazione degli studenti", ha concluso ilDi seguito le– discusse dal presidente– sul decreto legge 90 (scuola, università e ricerca) e sulla riforma docenza universitaria: per quanto riguarda la, l'esame e l'approvazione urgente della proposta di legge 545 sul reclutamento per evitare l'abuso dei contratti a termine con norme su idonei; interventi per assunzione nei ruoli dei precari inseriti in GPS (doppio canale), docenti licenziati da Gae, per abolire vincoli mobilità, adeguare organico di fatto a organico di diritto su posti senza titolare, per stanziare ulteriori risorse e liberarne alcune attuali per aumentare i salari e chiudere i contratti. Per quanto concerne lainterventi per sbloccare risorse legate ai mancati profili professionali (0,77%), consentire di aumentare il salario accessorio e garantire la valorizzazione professionale. Per, interventi per chiarire la natura subordinata dei contratti post doc, i contributi minimi per gli incarichi di ricerca, la chiamata diretta dal secondo anno del RTT, valorizzazione nelle assunzioni e progressioni di carriera il profilo dei tecnologi a tempo determinato. Interventi per semplificare la valutazione dei neo-assunti già oggetto degli Atenei, valorizzare il giudizio degli studenti, riconoscere in maniera permanente le abilitazioni rilasciate, consentire la stabilizzazione degli RTT e la loro chiamata diretta con la certificazione dell'idoneità del nuovo sistema.