Enac e Aviazione Civile Cinese: nuovo incontro per rafforzare la cooperazione aeronautica

(Teleborsa) -di connettività aerea Italia-Cina eattraverso un graduale ampliamento delle facoltà operative e dei diritti di traffico: questo il4 luglio, tra(CAAC), in visita istituzionale a Roma.L’incontro, presieduto dal, ha consentito di confrontarsi su nuove prospettive di collegamenti aerei e servizi all cargo tra i due Paesi, nonché su sinergie in campo tecnico, in linea con la green transition, soprattutto in termini di SAF e aviazione elettrica. Una riunione che, in un clima di fattiva collaborazione e amicizia, costituisce lache potranno avere luogo entro la fine del 2025, una volta effettuati i necessari approfondimenti.Il: "Ringrazio la delegazione della Civil Aviation Administration of China, guidata dal Deputy Administrator Han Jun, per questo costruttivo momento di confronto, che si inserisce in un più ampio percorso di cooperazione aeronautica tra i nostri Paesi. Enac conferma il proprio impegno perche potrà avere nuove ricadute favorevoli a livello non soltanto commerciale, ma anche turistico e tecnologico, con un'interconnessione strategica tra l’industria cinese e quella italiana, a favore dell’innovazione e della sostenibilità del settore aereo".I lavori hanno visto la partecipazione anche di rappresentanti dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, tra cui il Ministro Consiglieree il Terzo SegretarioA comporre la delegazione della CAAC,. Presenti, per Enac, i Direttori Centrali, il Direttoree il Funzionario