LU-VE, Intermonte incrementa target price e conferma Outperform

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato aper azione (dai precedenti 36,40 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che si prevede un'del 2025, trainata da un elevato portafoglio ordini e dal previsto rafforzamento della domanda di mercato. Nonostante il permanere di una significativa incertezza macroeconomica, nel secondo semestre del 2025 i contratti già assegnati per i sistemi di raffreddamento per data center e la refrigerazione industriale dovrebbero procedere secondo i piani, contribuendo all'aumento dei ricavi. In questo contesto di continua volatilità, l'azienda dovrebbe, fiduciosa del proprio vantaggio competitivo in termini tecnologici e dei benefici che potrebbero derivare dai due nuovi stabilimenti in Cina (già completati) e negli Stati Uniti (che saranno completati entro l'anno fiscale 2025). L'approccio industriale basato sulla produzione locale dovrebbe offrire una buona protezione contro il rischio tariffario, rappresentando potenzialmente un vantaggio competitivo."Il forte trend di acquisizione ordini rassicura sul fatto che i prossimi trimestri dovrebbero registrare un'accelerazione e che le nostre stime di una crescita del fatturato dei prodotti del 4,5% su base annua per l'anno fiscale 2025 siano fondate - si legge nella ricerca - Oltre a ciò, gli sforzi costanti del management per ottenere efficienze sui costi e una sana diversificazione del fatturato tra settori non correlati rimangono leve importanti per adattare la strategia in uno scenario ancora volatile. Guardando al futuro, i, quando la crescita del fatturato dovrebbe riprendersi, supportata da prospettive positive per tutti i segmenti di business".