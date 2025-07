Barclays rivede target su asset gatherer italiani. Debolezza nel breve su Banca Generali

Barclays

(Teleborsa) -hain vista dei conti del secondo trimestre 2025. Con rendimenti dei BTP stabilmente inferiori al 3%, il livello di afflussi di AUM sta aumentando; gli analisti ritengono che questo sarà di supporto per la maggior parte degli operatori se confermato nei prossimi mesi, sebbene sembri già parzialmente riflesso nelle previsioni. Il mix di afflussi rimane moderato e il suo miglioramento potrebbe essere uno dei prossimi potenziali catalizzatori da tenere d'occhio.su un orizzonte temporale di 12 mesi; tuttavia, viene prevista unadovuta all'incertezza legata a fusioni e acquisizioni (M&A) e al suo impatto sulle assunzioni di consulenti finanziari, mentre le ragioni strutturali a supporto del caso di investimento rimangono intatte.Nonostante i solidi afflussi nel secondo trimestre, Barclays prevede unarispetto al trimestre precedente, con i volumi medi di AUM influenzati dalla volatilità del mercato (ad aprile) e dalla debolezza del dollaro statunitense, che persiste ancora.Il broker ha rivisto moderatamente le stime di utile netto rettificato in media.(+2% di utile netto rettificato per il periodo 2025-2027E in media) grazie a un NII positivo per il 2025 e a una revisione positiva delle commissioni di intermediazione per tutti gli anni delle nostre proiezioni.SuBarclays alza il target price a 24,7 euro da 23,2 e conferma Equal Weight, sutaglia target price a 60 euro da 60,6 e conferma Overweight, suincrementa il target price a 20,6 da 19,6 e conferma Equal Weight, sumigliora il target price a 17 euro da 16,4 e conferma Overweight.