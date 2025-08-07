Euronext Growth Milan, Sud Italia rappresentato con 30 società

(Teleborsa) - Le oltre duecento PMI
quotate sul mercato Euronext Growth Milan
, al 31 luglio 2025, avevano una capitalizzazione complessiva pari a 8,8 miliardi
di euro. All'interno del mercato dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, il Sud è rappresentato da 30 società
quotate, pari al 14% del totale, per una capitalizzazione di 1,7 miliardi
di euro (20% del totale), in crescita del 21,4% rispetto all’anno precedente, e una raccolta di capitali in IPO pari a 385 milioni di euro. Lo rivela l'Osservatorio ECM Euronext Growth Milan curato dall'Ufficio Studi di IRTOP Consulting
, la società di consulenza guidata da Anna Lambiase ed IPO Partner di Borsa Italiana.
Sulla base dei bilanci 2024, le società EGM del Sud
hanno generato un giro d’affari complessivo pari a 1,8 miliardi di euro, in crescita del 15%
rispetto al 2023 e impiegato 4.331 dipendenti, con un incremento del 13% rispetto agli occupati del 2023.
"Le analisi del nostro Osservatorio ECM evidenziano la capacità del mercato
azionario di Borsa Italiana dedicato alle PMI di agire come leva per potenziare la raccolta di capitale
delle imprese anche nel Sud Italia", sottolinea Anna Lambiase, CEO di IRTOP Consulting e Direttore Scientifico dell’Osservatorio ECM, aggiungendo "le risorse finanziarie ottenute in IPO
(385 milioni di euro), hanno rappresentato un forte volano per l’occupazione e la crescita
economica delle PMI che trova conferma nelle nostre analisi sui fondamentali dell’esercizio 2024".Campania al top per rappresentatività
Nel mercato EGM sono rappresentate 7 regioni del Mezzogiorno
, esclusa la Basilicata: la Campania
si assicura il primo posto con 15 società
quotate (Tecno
, Cogefeed
, Mare Group
, Next Geosolutions Europe
, Simone
, Edil San Felice
, Farmacosmo
, Svas Biosana
, Alfonsino
, Nusco
, ALA
, Convergenze
, Trendevice
, Arterra Bioscience
, Sciuker Frames
), segue la Sicilia con 6 società
quotate (Misitano & Stracuzzi
, Lemon Sistemi
, Laboratorio Farmaceutico Erfo
, Giglio.com
, Omer
, Sicily by Car
), l’Abruzzo con 2 società
quotate (Xenia Hôtellerie Solution
, Pasquarelli Auto
), la Puglia con 2 società
quotate (Yakkyo
, Predict
), la Sardegna con 2 società
quotate (Novamarine
, Arras Group
), il Molise con 2 società
quotate (Energy Time
e RES
) e la Calabria con 1 società
quotata (E-Globe
).Forte sostegno da Invitalia
"Invitalia con il fondo Cresci al Sud
ha dato un forte sostegno
finanziario all’intero mercato investendo in 7 IPO
, per un valore attuale delle partecipazioni di 17,3 milioni di Euro", spiega Lambiase.
Il profilo medio
della società quotata - spiega - presenta una capitalizzazione pari a 50 milioni
di euro, ricavi pari a 68,5 milioni
di euro, un EBITDA margin del 18% con una PFN di 3,5 milioni di euro. Il settore maggiormente rappresentato
è la tecnologia
, con 8 società, pari al 27%, attive nei settori Technology Services ed Health Technology. Tecno è la prima IPO sostenibile con un forte impegno nella valorizzazione del territorio e nelle soluzioni tecnologiche a sostegno della digital transformation.