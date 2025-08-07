Milano 10:24
Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 6/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Seduta negativa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,32%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 65,02. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 70,14 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 63,31.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
