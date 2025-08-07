Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 6/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Piccolo spunto rialzista per indice spagnolo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,90%.
Allo stato attuale lo scenario di breve di IBEX 35 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14.673,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14.263,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15.083,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)