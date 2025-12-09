Milano 12:21
Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'8/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre

Appiattita la performance di indice spagnolo, che porta a casa un trascurabile +0,14%.

Allo stato attuale lo scenario di breve di IBEX 35 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 16.814,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16.541,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17.088,3.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
